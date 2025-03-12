Жителям Ленинского округа восстановят квартиры после атаки БПЛА

Восстановление квартир после атаки беспилотников продолжается в Ленинском округе. Больше всего пострадала собственность семьи Мухаевых, которых недавно в больнице навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сотрудники администрации, застройщик и управляющая компания продолжают заниматься восстановлением квартир в домах № 6к2 и № 5к1 в Западном квартале в деревне Сапроново.

«Наиболее серьезные повреждения в доме № 6к2 получила квартира семьи Мухаевых, которых мы посетили вчера в больнице вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время рабочие приближаются к завершающему этапу. Прошу всех жителей, несмотря на ограждения и сигнальные ленты, избегать торец дома № 5к1 и воздержаться от посещения дворовой территории дома № 6к2 в связи с ремонтными работами по восстановлению фасадов. Мы стараемся завершить ремонт в кратчайшие сроки», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.