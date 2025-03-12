Жителям Ленинского округа восстановят квартиры после атаки БПЛА

Восстановление квартир после атаки беспилотников продолжается в Ленинском округе. Больше всего пострадала собственность семьи Мухаевых, которых недавно в больнице навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сотрудники администрации, застройщик и управляющая компания продолжают заниматься восстановлением квартир в домах № 6к2 и № 5к1 в Западном квартале в деревне Сапроново.
«Наиболее серьезные повреждения в доме № 6к2 получила квартира семьи Мухаевых, которых мы посетили вчера в больнице вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время рабочие приближаются к завершающему этапу. Прошу всех жителей, несмотря на ограждения и сигнальные ленты, избегать торец дома № 5к1 и воздержаться от посещения дворовой территории дома № 6к2 в связи с ремонтными работами по восстановлению фасадов. Мы стараемся завершить ремонт в кратчайшие сроки», — сказал глава городского округа Станислав Каторов.
В квартире семьи Мухаевых демонтировали стены и подготовили проемы. В спальне уже установили новое окно. Также рабочие занимаются восстановлением фасада.
Жителям, которые ранее не обращались в штаб за помощью, рекомендуют подойти в управляющую компанию. Получить необходимую поддержку можно в офисе на Северном квартале, 1в.
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