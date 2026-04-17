Жителям Ленинского округа разъяснили вопросы газификации

В центральной библиотеке Видного 16 апреля прошла встреча жителей с представителями АО «Мособлгаз». Участники обсудили газификацию, обслуживание оборудования и вопросы безопасности.

Диалог с жителями организовали при участии администрации Ленинского городского округа. В обсуждении участвовали руководители и специалисты филиала «Мособлгаз ЮГ», которые отвечают за строительство, эксплуатацию и сервис.

Основной акцент сделали на безопасном использовании газа в быту и на ходе реализации программы социальной газификации. Специалисты также разъяснили порядок технического обслуживания оборудования и ответили на вопросы по подключению домов.

«Такие встречи проходят во всех городских округах. Наша задача — информировать жителей. Мы подробно разбираем вопросы безопасности, социальной газификации и обслуживания оборудования. Формат круглого стола позволяет дать развернутые ответы на обращения», — отметил директор филиала «Мособлгаз ЮГ» Александр Чачин.

Жители могли заранее направить вопросы и получить готовые разъяснения на месте. Специалисты давали индивидуальные консультации и подсказывали порядок дальнейших действий.

«Я отправила вопрос заранее по электронной почте. На встрече мне уже дали подробный ответ и объяснили, что делать дальше. Такой формат действительно удобен», — рассказала жительница округа Ирина Жукова.

Подобные встречи проводят ежегодно. Они помогают жителям лучше понимать правила эксплуатации газового оборудования и получать актуальную информацию от специалистов.