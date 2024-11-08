Процедуру получения детского гражданства рассмотрели в Ленинском округе

Жителям Ленинского округа рассказали, как получить отметку о гражданстве для детей. Эта процедура необходима всем несовершеннолетним до 14 лет.

Согласно указу президента России, каждый ребенок должен иметь в свидетельстве о рождении штамп о гражданстве. Получить его можно в трех миграционных пунктах округа — в Видном, а также в поселках Развилка и Боброво. Для этого один из родителей или опекунов, имеющий российское гражданство и регистрацию на территории округа, должен подать заявление. Подать документы можно либо в порядке живой очереди, либо заранее записавшись на прием через портал госуслуг.

По словам старшего специалиста отдела по вопросам миграции Ольги Лешан, заявление следует заполнять вручную и без ошибок. Образец формы заявления можно найти в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации». Штамп ставится в течение пяти рабочих дней с момента подачи документов. Этот штамп пригодится для оформления других госуслуг, например, регистрации по месту жительства и получения загранпаспорта ребенка.

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