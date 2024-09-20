Жителям Ленинского округа напомнили правила безопасности вблизи ж/д путей

Сотрудники администрации Ленинского городского округа совместно с представителями полиции провели акцию «Сохрани себе жизнь». В рамках мероприятия пассажирам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Организаторы акции напомнили, что железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, а грузового — 1000 метров. Всем участникам профилактической акции сотрудники полиции раздали листовки с основными правилами безопасности на железнодорожных путях.

В ходе акции сотрудниками полиции было составлено три протокола об административных правонарушениях за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Пресс-служба отметила, что с начала 2024 года на трех станциях — Калинина, Булатниково и МЦД-2 Битца — произошло четыре смертельных случая из-за грубых нарушений правил безопасности.

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