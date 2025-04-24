Жителям Ленинского округа напомнили правила безопасности при приготовлении шашлыка

Жителям Ленинского напомнили о том, что в лесу запрещено разводить костры и жарить шашлыки. Барбекю можно устроить только на оборудованной площадке в соответствии с требованиями противопожарного режима.

Правила разведения костров вступили в силу в 2023 году, напомнили в администрации Ленинского городского округа.

«В связи с действующим особым противопожарным режимом в Московской области, введенным 17 апреля, любое разведение открытого огня, включая использование его для приготовления шашлыков, находится под запретом. Жарить шашлык разрешено исключительно в специально оборудованных зонах, расположенных на расстоянии не менее пяти метров от жилых зданий и других построек, в частности, хозяйственного назначения. В пределах двух метров от огня не должно быть никаких материалов, способных к возгоранию или поддерживающих горение», — прокомментировал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Установка мангалов запрещена на территории дворов жилых домов, вблизи гаражей, балконов, веранд, террас и крыш. Исключение — специально отведенные места в парках, лесопарках и лесных зонах. Жителям также напомнили, что разведение костров вне мангалов существенно повысит вероятность появления пожара.

Приготовление шашлыков также возможно в гриль-зонах на территории коммерческих организаций — «Видная усадьба», «ЗаВидное», парк-отели «Остров», «Орловский» и другие. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.