Жителям Красногорска напомнили о возможностях медицинской реабилитации

Пациенты больницы в Красногорске могут воспользоваться услугой медицинской реабилитации. Представитель учреждения рассказала, как и кому это можно сделать.

В рамках реабилитации можно восстановить нарушенные после инсультов или операции функции опорно-двигательной системы. Помощь оказывают в три этапа.

Сначала ее начинают получать в стационаре, когда пациент лечится по профилю основного заболевания. Второй этап проходит в филиале «Петрово-Дальнее», а третий — в поликлиниках, в том числе в дневных стационарах.

«Реабилитация дает максимальные результаты, когда проходит в раннем восстановительном периоде после инсульта или операции. В таком случае часто поступающий к нам лежачим пациент выписывается на своих ногах и в состоянии себя обслуживать», — сказала заведующая реабилитационным отделением № 1 филиала «Петрово-Дальнее» Красногорской больницы Анна Витан.

Центр реабилитации рассчитан на 130 мест. Пациентам помогают высококлассные специалисты и современное оборудование. Реабилитация длится до 20 дней.

Здесь есть роботизированная система для восстановления навыков ходьбы, реабилитационные тренажеры, балансировочный комплекс, стабилоплатформы и другие аппараты.

Пройти реабилитацию по ОМС в Петрово-Дальнем могут жители не только Красногорского округа, но и всей Московской области. Направление выписывает лечащий врач.

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