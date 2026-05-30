Жителям Коломны разъяснили порядок участия в электронном голосовании

С 25 по 31 мая в Подмосковье проходит электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». В городском округе Коломна добровольцы консультируют жителей на трех площадках и помогают пройти все этапы участия в онлайн-отборе кандидатов на сентябрьские выборы.

Предварительное голосование определит представителей партии на выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и ряд муниципальных советов. Отдать голос можно на сайте PG.ER.RU после авторизации через портал Госуслуг. Для тех, кто впервые сталкивается с электронным форматом или испытывает трудности с регистрацией, в городе организовали специальные консультационные точки.

Волонтеры работают в местах с высокой проходимостью. Они объясняют порядок действий, помогают найти нужный сайт, пройти авторизацию и ознакомиться с бюллетенями. В Коломне получить консультацию можно возле торгового центра «Глобус» на площади Советской, у молодежного центра «Русь», а также в общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Уманской.

«Наши волонтеры стоят на местах скопления людей. У нас работает точка возле ТЦ „Глобус“ на площади Советской, еще одна — у МЦ „Русь“. Также жители могут обратиться в общественную приемную партии „Единая Россия“ на улице Уманской, дом 20», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Каштан.

По данным организаторов, на предварительное голосование в Московской области зарегистрировались около 700 тысяч человек. Это почти 11 процентов от общего числа избирателей региона. В городском округе Коломна желание принять участие в отборе кандидатов выразили более 20 тысяч жителей. К середине недели свои голоса уже отдали около пяти тысяч человек.

Особенно востребована помощь добровольцев среди представителей старшего поколения. Многие уверенно пользуются мобильной связью и интернетом, однако электронные сервисы и процедура авторизации через Госуслуги нередко вызывают дополнительные вопросы. Консультанты подробно объясняют каждый этап и помогают разобраться в процессе.

В числе участников предварительного голосования представлены действующие депутаты, предприниматели, работники промышленных предприятий, педагоги, медики и участники специальной военной операции. Итоги электронного голосования определят кандидатов, которые будут представлять партию на выборах осенью этого года.