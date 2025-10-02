Жителям Коломны представили концепцию благоустройства Советской площади

Неравнодушные жители округа Коломна активно участвуют в обсуждении дальнейшей судьбы главной площади города. Архитекторы предоставили им на обсуждение три варианта благоустройства этого общественного пространства.

Площадь Советская — это административный центр Коломны. Современный вид она приобрела в конце 1970-х годов. За прошедшие десятилетия внешний облик площади практически не изменился, однако она продолжает оставаться важнейшим местом, где проводят праздничные мероприятия и устанавливают главную новогоднюю елку.

«Площадь Советская — это историческое и административное сердце Коломны, и поэтому нам очень важно, чтобы в результате разработки концепции благоустройства этого общественного пространства жители и гости получили то, что радовало бы их еще многие годы. По мнению коломенцев, площади важно сохранить традиционный характер, но сделать ее более современной, удобной и многофункциональной», — отметил заместитель главы округа Сергей Цаплинский.

Варианты, которые предложили архитекторы, предполагают зонирование пространства. По мнению специалистов, центральная часть должна остаться местом для проведения массовых мероприятий и городских праздников. Вокруг нее нужно сформировать прогулочные маршруты, а также зону с модернизированным фонтаном и местами для отдыха. Помимо этого, необходимо сделать теневой навес, высадить цветы и кустарники, обустроить стоянку для автотранспорта.

Участники обсуждения высказали пожелания о дополнительном освещении площади, сохранении существующих деревьев и кустов, дополнении их декоративными растениями. Также прозвучала рекомендация увеличить парковочные зоны для автомобилей, оборудовать удобные стоянки для туристических автобусов и транспорта экстренных служб.

Архитекторам предстоит доработать концепцию благоустройства. К концу текущего года планируют подготовить итоговую версию для утверждения правительством Московской области. В 2026 году на площади Советской начнется реализация проекта.