Жителям Коломны и Озер напомнили о возможностях газификации по госпрограмме

В Коломне продолжают проводить газ в дома жителей по социальной программе. Еще одно строение газифицировали накануне в деревне Зарудня.

Работы по газификации идут в сельских населенных пунктах городского округа Коломна. Накануне газ появился в доме на Дачной улице в деревне Зарудня.

В деревне голубое топливо есть уже в 31-м жилом строении. Газификация прошла по президентской программе.

Напомним, что социальная газификация Подмосковья — это проект, который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. Речь идет о жителях газифицированных населенных пунктов.

Информация о льготных программах есть на официальном сайте «Мособлгаза». Для жителей Коломны и Озер также работает специальный телеграм-чат.

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