Жителей улицы Ревсобраний в Ногинске поддержат в смене управляющей компании

Непростая ситуация сложилась на улице 1-я Ревсобраний. Жители дома № 2 уже год безуспешно пытаются поменять форму управления в своем многоквартирном доме и перейти из ЖСК в управляющую компанию. Они обратились в Совет депутатов Богородского округа.

Главная претензия к нынешнему руководству жилищно-строительного кооператива — оно не отвечает на запросы жителей. Так и на этой встрече с депутатом Богородского округа Екатериной Щербаковой представителей ЖСК не было. Помимо этого, жители недовольны качеством обслуживания дома: уборку помещений вовремя не проводят, крышу не починили.

«Маховик, что называется, уже закручен — в правительство области и Госжилинспекцию направлены документы для включения дома в зону ответственности управляющей компании. Однако процесс этот, как выяснилось, небыстрый. Нужно собрать большое количество документов, правильно подать их в нужную инстанцию, дождаться определенного по закону времени. Со своей стороны буду обязательно следить за ситуацией», — рассказала депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.

Представители управляющей компании, которые также были на встрече, подробно объяснили алгоритм дальнейших действий для жителей. Депутат уверен, что как только управляющая компания юридически станет ответственной за этот дом, то сможет найти диалог с жителями и наладить работу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».