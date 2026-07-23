Жителям Ивантеевки помогут решить вопросы благоустройства дворов

Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула вместе с депутатами и представителями профильных служб провел выездную встречу с жителями домов № 1, 3 и 5 на улице Щорса в Ивантеевке. Основными темами обсуждения стали благоустройство дворов, содержание многоквартирных домов и развитие территории.

Во встрече приняли участие депутаты Любовь Дмитриева, Анна Дунаева, Василий Коржев, Михаил Рыжакин и Владимир Савенко, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова, а также руководитель МБУ «ГХ Пушкинское» Юрий Ковалев.

Жители обозначили ряд вопросов, требующих решения. Среди них — устройство тротуара у домов № 5, 7 и 9 на улице Богданова, благоустройство территории с торца дома № 3 на улице Щорса, высадка около 100 кустарников после завершения работ по комплексному благоустройству дворовой территории, а также установка пяти скамеек у домов № 1 и № 3.

«Каждая такая встреча — это возможность определить конкретные сроки решения вопросов. Для нас важно, чтобы все данные обещания были выполнены, а изменения люди видели не на бумаге, а в своих дворах», — отметил Артем Садула.

По итогам встречи обращения жителей взяты в работу. Ответственные службы продолжат контролировать выполнение намеченных мероприятий.