Жителям и гостям Солнечногорска бесплатно раздали холодную воду из-за жары

Жителям и гостям Солнечногорска бесплатно раздали множество бутылок с холодной водой из-за аномальной жары. В акции принимали участие волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы и активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Раздавали воду в городском парке культуры и отдыха, на центральной набережной у озера Сенеж, а также возле автостанции и железнодорожного вокзала «Подсолнечная».

«Прошу в такие погодные условия внимательнее относиться к своему здоровью, и здоровью близких. Особенно важно уделять внимание детям и пожилым людям — им тяжелее всего переносить жару. Для вашего комфорта на центральных площадках города раздают бутылки с водой. Пожалуйста, не пренебрегайте правилами», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В условиях жаркой погоды жителям Солнечногорска рекомендуется пить больше воды и минимизировать пребывание на солнце, избегать физических нагрузок, носить головные уборы во время прогулок, проводить 2-3 часа в прохладных помещениях, а также не оставлять детей и домашних животных в запертых автомобилях.