Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге

Жителям и гостям Подмосковья напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге. Только за период с 24 по 31 октября в регионе зарегистрировали 10 случаев травмирования людей, три из которых закончились гибелью.

Несмотря на небольшое снижение числа происшествий по сравнению с предыдущей неделей, ситуация остается тревожной.

Большинство несчастных случаев произошло из-за неосторожности и пренебрежения элементарными мерами безопасности. Один человек пострадал, упав с платформы на станции Подсолнечная на Рязанском направлении.

Пять человек получили травмы, когда переходили пути в неположенных местах на перегонах Лихоборы–Окружная, Хотьково–Абрамцево, Фрязино-Товарная, Яничкино–Мальчики, а также на платформе Грачевская.

Кроме того, один человек погиб на пешеходном настиле станции Купавна (Курское направление), а еще двое — при попытке пересечь железнодорожные пути в неустановленных местах, на станциях Сергиев Посад и Болшево Ярославского направления.

Кроме того, зафиксирован случай травмирования «зацепера». Это произошло на перегоне Ховрино–Левобережная на Ленинградском направлении. Пострадавший остался жив.

По данным Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, главными причинами происшествий по-прежнему остаются игнорирование запрещающих знаков, спешка и беспечность.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что пересекать пути следует исключительно в установленных местах.