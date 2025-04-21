Жителям Химок расскажут о встрече на Эльбе в 1945 году

Патриотическое мероприятие, приуроченное к памятной дате Великой Отечественной войны, проведут в Химках. Слушателям лекции расскажут о встрече на Эльбе.

Встреча на реке Эльба — важнейший эпизод Второй мировой войны. Неподалеку от города Торгау 25 апреля 1945 года войска первого Украинского фронта армии Советского Союза сошлись с войсками первой армии Соединенных Штатов Америки. Результатом встречи стал раскол вооруженных сил Германии на северную и южную.

Историческая лекция станет частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений».

«Мы должны помнить о ценности тех жизней, которые были отданы ради нашей свободы, и чтить память героев, сражавшихся за наше будущее», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Мероприятие проведут 22 апреля в 16:00 по адресу: Аэропорт Шереметьево, здание Аэроэкспресс, 5 этаж, Корпоративный университет, актовый зал.