Жителям Химок расскажут о создании Центра подготовки космонавтов

В школе «Триумф» городского округа Химки проведут открытый урок, посвященный Дню создания Центра подготовки космонавтов. Его основали в 1960 году.

Открытие Центра подготовки космонавтов вывело пилотируемые космические полеты на новый уровень во всем мире. Это событие для Химок имеет особое значение. Здесь расположены известнейшие конструкторские бюро и научно-производственные предприятия.

«В Химках разрабатывают сложнейшие системы для космических спутников и двигателей, которые выводят нашу космонавтику на новый уровень», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Многие космонавты, в том числе Юрий Гагарин, готовились к полетам в этом учреждении. Более 60 лет центр помогает развивать новейшие технологии и обучать специалистов.

«Память о таких событиях, как создание Центра подготовки космонавтов, имеет важное значение для воспитания молодого поколения. Способность понимать и гордиться достижениями своей страны — основа патриотизма», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Урок о создании Центра подготовки космонавтов проведут в Химках 10 января в 13:25 по адресу: улица Кирова, дом № 11А.