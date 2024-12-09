Открытый урок ко Дню Конституции России пройдет в Химках 12 декабря

Открытый урок в преддверии Дня Конституции проведут в лицее № 7. Жителям Химок расскажут о значении главного нормативного правового акта страны.

Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году, с тех пор государственный праздник традиционно отмечают 12 декабря.

«Конституция обеспечивает правовые гарантии, равенство всех перед законом и служит основой для построения справедливого общества», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок проведут в рамках масштабной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений» 12 декабря в 10:20 по адресу: улица Ватутина, дом № 2.

«Уважение к Конституции и ее принципам помогает молодым гражданам осознать свою ответственность перед страной, уважать закон и участвовать в жизни общества», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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