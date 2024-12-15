Жителям Химок расскажут о достижениях олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой

Экскурсия пройдет в баскетбольном центре «Химки» 15 декабря в 11:00.

«Анфиса Анатольевна Резцова — выдающаяся спортсменка, чье имя навсегда вписано в историю мирового спорта. Она стала первой женщиной в мире, завоевавшей олимпийское золото в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам расскажут о спортивной карьере Анфисы Резцовой и ее жизни. Лекцию проведет полковник в отставке, ветеран боевых действий и кавалер ордена Почета Юрий Карпунов

«Резцова скончалась 19 октября 2023 года, но ее достижения продолжают вдохновлять тысячи спортсменов и любителей спорта. Вклад Анфисы Анатольевны в российский спорт невозможно переоценить: ее победы на международной арене не только прославили нашу страну, но и показали всему миру силу и мастерство российских спортсменов», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Анфиса Резцова долгое время жила в Химках и повлияла на спортивную инфраструктуру городского округа. В 2001 году стадиону присвоили ее имя, а соревнования ее памяти стали доброй традицией.

Анфиса Резцова также активно участвовала и в общественной жизни. Она была депутат окружного Совета, занималась популяризацией спорта и поддерживала молодежь.

Экскурсия в музее «Слава химкинского спорта» станет частью масштабной патриотической программы. Она создана для того, чтобы объединять разные поколения химчан. Основой взаимного уважения станут любовь к Родине, внимание к историческим достижениям и культурным традициям.

Отметим, в рамках масштабной патриотической программы в Химках проводят мастер-классы, кинопоказы, открытые уроки и спортивные мероприятия. Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что эти инициатива помогает укреплять связь между поколениями и воспитывать в молодежи уважение к истории страны.