Жителям Химок рассказали про онлайн-голосования по вопросам ЖКХ

Жители Химок могут решать судьбу своего дома в пару кликов — через приложение для электронного голосования. Главное преимущество — скорость: протокол в онлайн-формате рассматривается всего за пять дней вместо 40 при бумажном.

В Химках началась активная кампания по переходу на электронное голосование по вопросам управления многоквартирными домами. Представители управляющих компаний проводят обходы, чтобы помочь собственникам подключиться к системе.

Первым адресом стал дом № 23 на улице Маяковского. Специалисты рассказали жителям, как работает онлайн-голосование, как принимать участие в собраниях и что можно решить через цифровую систему.

«Мы начали знакомить жителей с преимуществами онлайн-голосования. Уже пообщались с жителями дома № 23 на улице Маяковского. В течение ближайшего времени расскажем об удобстве онлайн-формата горожанам и по другим адресам», — отметил Леонардо Киспи, представитель управляющей компании.

С помощью электронного голосования собственники жилья могут быстро решать важные вопросы — от установки общедомовых счетчиков до смены управляющей компании.

Участие в голосовании не требует поквартирных обходов и бумажных подтверждений. Проголосовать можно через приложение, сайт ГИС ЖКХ или в МФЦ.