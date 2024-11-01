Лекцию об освобождении Украины от фашистов провели в гимназии № 23 в Химках

Участникам патриотического мероприятия рассказали исторические факты освобождения Украины от фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны и показали хронику тех лет. Встреча прошла в гимназии № 23 городского округа Химки.

Историки утверждают, что во время боевых действий на Украине во время Великой Отечественной войны погибло около 10 миллионов мирных жителей, разрушено более 700 городов и 28 тысяч небольших поселений, а также уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.

«Бои за освобождение Украины продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В этот период там было сосредоточено до половины всех советских войск. Вместе с бойцами Красной армии на защиту родных городов и сел встали добровольцы. Украинский народ вместе с русскими бок о бок мужественно и стойко сражались против оккупантов. Подвиг освободителей живет в наших с вами сердцах. Наш долг бережно хранить о них память и передавать подрастающему поколению», — отметил действующий участник специальной военной операции Дмитрий.

Историческую лекцию организовали в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Почетными гостями и спикерами мероприятия также стали член совета благотворительного фонда помощи ветеранам боевых специальных операций «Доблесть» Алексей Шашкин и руководитель музея воинской и боевой славы гимназии № 23 Галина Новикова.

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