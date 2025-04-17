Жителям Химок рассказали об освобождении Тернополя в 1944 году

Патриотическая лекция, приуроченная ко Дню освобождения Тернополя, состоялась в химкинской школе-интернате «Кадетский корпус». Участники мероприятия узнали об историческом значении города во время Великой Отечественной войны и ключевой роли, которую он сыграл в наступлении советских войск.

«Тернополь в военные годы имел важное стратегическое значение. Для немецких войск город был единственным маршрутом снабжения группы армий „Юг“, а для Красной армии открывал дорогу к наступлению на Львов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Кадетам рассказали о ходе военной операции, завершившейся освобождением города 15 апреля 1944 года, и о ее влиянии на дальнейшее продвижение фронта. Воспитанники школы также представили творческий номер, посвященный теме встречи.

Лекция прошла в рамках широкой патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года. В округе регулярно проводятся просветительские и культурные мероприятия — от мастер-классов до открытых уроков.