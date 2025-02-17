Жителям Химок рассказали об освобождении Ростова-на-Дону во время ВОВ

Открытый урок истории провели в школе № 20 городского округа Химки. Учащимся образовательного учреждения рассказали подробности обороны города.
Присутствующие узнали об основных этапах освобождения Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Школьники, их родители и педагоги также смогли лично увидеть архивные фотографии, видеоматериалы и редкие документы.
«Наша главная задача — сохранить и передать молодому поколению память о подвигах и героизме великих предков. Для этого и проводят подобные мероприятия. Именно они помогают ребятам глубоко усвоить и надолго запомнить эти важные страницы отечественной истории», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.
Урок истории провели в рамках широкомасштабной общественной программы. Ее в Химках реализуют с начала июля прошлого года. Всего за этот период в округе провели более 800 патриотических мероприятий. Основная цель проекта — воспитать достойных патриотов нашей страны.
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Девушка провалилась в колодец в Зеленограде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте