Жителям Химок рассказали об освобождении Ростова-на-Дону во время ВОВ

Присутствующие узнали об основных этапах освобождения Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны. Школьники, их родители и педагоги также смогли лично увидеть архивные фотографии, видеоматериалы и редкие документы.

«Наша главная задача — сохранить и передать молодому поколению память о подвигах и героизме великих предков. Для этого и проводят подобные мероприятия. Именно они помогают ребятам глубоко усвоить и надолго запомнить эти важные страницы отечественной истории», — рассказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Урок истории провели в рамках широкомасштабной общественной программы. Ее в Химках реализуют с начала июля прошлого года. Всего за этот период в округе провели более 800 патриотических мероприятий. Основная цель проекта — воспитать достойных патриотов нашей страны.