Жителям Химок рассказали об освобождении Краснодара в годы войны

В городской библиотеке № 3 Химок прошел лекторий, посвященный 83-й годовщине освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Участникам рассказали о ключевых этапах операции и значении этой территории в истории страны.

В ходе встречи также обсудили вопросы преемственности поколений и сохранения исторического наследия в контексте современных событий.

«Сохранение памяти о подвиге защитников Отечества — важная задача для общества. Знание истории помогает лучше понимать происходящее сегодня», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Подобные инициативы направлены на формирование уважительного отношения к истории и подвигам защитников Отечества. Это важная часть работы по сохранению исторической памяти», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев дополнил, что проведение таких мероприятий способствует укреплению гражданской идентичности и вовлечению жителей в общественную жизнь округа.