Жителям Химок рассказали об истоках родного округа

В лицее № 21 провели встречу, посвященную Дню образования городского округа. Участники обсудили истоки возникновения муниципалитета, уходящие корнями в XIX век, и причины его современного успеха.

26 марта в лицее № 21 состоялся открытый урок, приуроченный ко Дню образования Химок. На встречу пришли педагоги, ученики, жители округа, а также муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Учитель истории, русского языка и литературы Наталья Янковская рассказала собравшимся о событиях 1851 года. Именно тогда на Санкт-Петербурго-Московской железной дороге открылась станция Химская, которая сегодня носит название Химки. Вокруг нее постепенно вырос поселок, где поселились работники железной дороги и их семьи. С этого момента, по словам педагога, и начинается история города.

Руслан Шаипов в своем выступлении обратил внимание на связь прошлого с настоящим. Он напомнил, что сегодня округ входит в число лидеров Подмосковья по развитию экономики, благоустройству и социальной сфере.

«Как же Химкам удалось стать одним из лучших городов области? Объяснение простое — люди. Врачи, учителя, воспитатели, научные сотрудники, предприниматели, работники дорожного хозяйства. Каждый на своем месте делает жизнь вокруг удобнее», — отметил депутат.

Встреча прошла в рамках программы «Успех в единстве поколений», цель которой — объединять людей разного возраста через уважение к истории и преемственность. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что для Химок, чья история началась с трудовых династий железнодорожников, сохранение этой связи особенно значимо.