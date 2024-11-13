Жителей Химок познакомили с творчеством известных писателей

Цикл увлекательных мероприятий, посвященных российским писателям и их произведениям, провели в Химках. Гостям вечера в библиотеке «Тридцать первой школы» рассказали о творчестве прозаика и драматурга Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Интересные встречи, на которых жителям рассказывают о значимых в истории России личностях, писателях, актерах и музыкантах, в округе проводят регулярно. Подобные мероприятия — необходимый в современном мире метод передачи знаний о прошлом.

«В первую очередь патриотизм — это не просто слово, это глубокое чувство гордости за свою Родину, уважения к ее истории и культуре. Наши встречи всегда проходят в комфортной и доброжелательной атмосфере, где подрастающему поколению рассказывают о важных событиях прошлых лет», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Творческие встречи провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений», главная цель которого сохранить историю для подрастающего поколения.

«Истинная сила заключается в людях и отношении к ближнему, своей малой Родине, гордости за наш народ и подвиги наших предков и, конечно, в единстве. Самое главное для нас — стремление объединить всех единой целью», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Образованию и воспитанию любящих Родину детей в городском округе уделяют особое внимание.

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