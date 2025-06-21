Жителям Химок рассказали о выходе фильма «Дожить до рассвета» в 1975 году

В дошкольном отделении школы № 8 имени В. И. Матвеева в Химках провели открытый урок, в котором рассказали о выходе фильма «Дожить до рассвета» в 1975 году. Слушатели узнали о судьбе киноленты и режиссере Викторе Соколове.

В мероприятии приняли участие педагоги, родители и почетные гости. С приветственным словом выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Кинокартина „Дожить до рассвета“ вышла на экраны в год 30-летия Победы и стала настоящим олицетворением бессмертного мужества советских солдат. Фильм передает атмосферу первых дней войны, когда советские бойцы сдерживали натиск врага, не сдаваясь даже в условиях абсолютного превосходства противника. В преддверии Дня памяти и скорби помнить о таких героях особенно важно», — поделился Валентин Герасимов.

Гости узнали о создании фильма, его режиссере Викторе Соколове, актерах и исторических событиях, на основе которых сняли киноленту. Почетным гостем стал участник специальной военной операции Владимир Коннов. Он отметил, что сегодня герои также находятся в окопах на передовой. Поэтому важна помощь тыла — отправка гуманитарной помощи и искренних писем.

«История — это зеркало, в котором мы можем увидеть путь к будущему. И чем прочнее мы будем знать и уважать свою национальную память, тем сильнее окажется общество, готовое к любым вызовам. Фильм „Дожить до рассвета“ — это не просто художественный образ, а один из путей сохранения правды о Великой Отечественной войне», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.