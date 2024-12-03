Жителям Химок рассказали о выдающемся российском футболисте Кержакове

Лекцию и открытый кинопоказ фильма о российском футболисте Александре Кержакове организовали для жителей округа. Мероприятие провели в спортивном комплексе «Новые Химки».

Жители Химок узнали интересные факты из жизни известного футболиста Александра Кержакова. По словам собравшихся, самой интересной частью лекции стал рассказ о спортивной карьере футболиста и его достижениях. Мероприятие провели в рамках масштабной программы «Химки. Успех в единстве поколений», которую реализуют в муниципалитете с начала июля. Ее основная задача привить молодежи любовь к истории и чувство патриотизма.

«В нашем округе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию населения. Так, в Химках реализуют масштабную общественную программу. Благодаря этому у жителей появилась возможность принимать участие в разнообразных мастер-классах, лекциях, выставках, встречах с участниками специальной военной операции», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».