Жителям Химок рассказали о выдающейся советской гимнастке Елене Шушуновой

Встречу, приуроченную к 49-летию со дня рождения Елены Шушуновой, провели в спортивном комплексе «Факел» в Химках. Гостям мероприятия рассказали о жизни и спортивных достижениях советской гимнастки.

Елена Шушунова — известная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка Советского Союза, Европы и мира. Гости встречи узнали, каким трудом спортсменке удалось достичь высоких результатов в карьере.

Мероприятие стало частью патриотической программы, которая реализуется в округе под девизом «Успех V единстве поколений». Главная цель проекта — объединить представителей разных поколений вокруг общей цели: сохранение истории и традиций нашей страны.

«Сегодня наши военнослужащие с честью и мужеством отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции. Мы гордимся нашими бойцами, ждём возвращения каждого из них и, конечно, стараемся оказать всестороннюю помощь», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.