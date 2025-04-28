В компании ООО «МАШ» состоялось мероприятие в рамках программы «Успех V единстве поколений», посвященное одному из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны — встрече советских и американских войск на реке Эльба. Спикеры подробно рассказали о том историческом дне, когда неподалеку от города Торгау войска 1-го Украинского фронта Красной Армии соединились с солдатами 1-й армии США, что привело к разделению Германии на северную и южную части.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что встреча на Эльбе стала символом решимости России защищать свои интересы и суверенитет. Это был не просто военный шаг, но и проявление дипломатической мощи, укрепившей позиции страны на мировой арене.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что этот исторический момент напоминает нам о том, каких высот можно достичь, объединяясь и руководствуясь патриотизмом и общими идеалами. По ее словам, сегодня это особенно актуально в свете усилий наших военнослужащих в зоне специальной военной операции.