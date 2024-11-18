Мастер-класс по использованию средств химзащиты провели в Химках

Серию мероприятий, посвященных Дню войск радиационной, химической и биологической защиты, провели в Химках. Учащимся школы «Лидер» рассказали о развитии средств защиты и огнеметно-зажигательного вооружения.

Председатель правления Химкинской городской общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» Сергей Иванов поделился со школьниками воспоминаниями о чернобыльской трагедии, а также отметил важность сохранения исторической памяти. Помимо этого, ребятам показали средства радиационной, химической и биологической защиты и рассказали, как ими пользоваться в случае чрезвычайной ситуации.

Подобное мероприятие организовали в школе-интернате «Кадетский корпус».

«Появление первых химических и биологических средств поражения в ходе Первой мировой войны заставило Россию и многие другие страны задуматься о необходимости специальных войсковых подразделений, способных защитить людей от этих угроз. Наиболее ярким примером деятельности таких войск стало их участие в ликвидации последствий крупных техногенных катастроф. При этом данные специалисты играют значительную роль и в борьбе с эпидемиями, обеспечивая санитарную и биологическую безопасность в очагах инфекционных заболеваний», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что в Химках реализуют масштабную программу, направленную на формирование чувства патриотизма и любви к родине у жителей округа.

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