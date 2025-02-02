Жителям Химок рассказали о творчестве Антона Чехова и Исаака Левитана

В картинной галерее имени Горшина в Химках провели встречу «Соприкосновение судеб». Слушателям рассказали о жизни, творчестве и дружбе писателя Антона Павловича Чехова и живописца Исаака Ильича Левитана

Гости узнали, как дружба писателя и живописца повлияла на русскую культуру.

«Дружба Антона Чехова и Исаака Левитана — очень интересная страница в истории русской культуры. Они познакомились в 1880-е годы и поддерживали теплые отношения на протяжении многих лет», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Антона Чехова и Исаака Левитана объединяли общее происхождение, круг общения и увлечения. Писатель и художник родились в один год и ушли из жизни с разницей в четыре.

«Такие просветительские мероприятия помогают не только узнать больше о выдающихся людях прошлого, но и понять, насколько важно сохранять память о нашей истории», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Арт-гостиная «Соприкосновение судеб» стала часть патриотического проекта, который реализуется в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что инициатива создана для того, чтобы объединить поколения вокруг любви к Родине, своему городу и уважения к культуре страны.