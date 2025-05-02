Жителям Химок рассказали о создании школ рабочей молодежи в 1944 году

Патриотическое мероприятие провели на базе общеобразовательного учреждения № 30. Перед гостями с творческими номерами выступили школьники и воспитанники детских садов.

Участники патриотического мероприятия узнали о важном решении — создании школ рабочей молодежи в 1944 году, а также о том, как это повлияло на современность. Гостям рассказали об участии молодежи в восстановлении страны после войны, создании новых предприятий и образовательных учреждений.

«Благодаря нашей встрече присутствующие получили уникальную возможность пообщаться с историками и экспертами, которые поделились своими знаниями о том, как образовательные инициативы тех времен повлияли на развитие общества», — сказала депутат в Химках Татьяна Кавторева.

В Химках реализуется масштабная патриотическая программа «Успех в единстве поколений». В муниципалитете проводят мастер-классы, открытые кинопоказы, встречи с участниками СВО и лекции. Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что подобные мероприятия направлены на формирование активной гражданской позиции, чувства гордости за страну и готовности внести вклад в ее развитие.