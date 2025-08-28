Жителям Химок рассказали о создании картины Федора Богородского «Слава павшим героям»
Картина Федора Богородского «Слава павшим героям» стала центральным предметом обсуждения на мероприятии. Встреча была организована в рамках масштабной патриотической программы, реализуемой в городском округе.
Мероприятие в формате арт-гостиной состоялось в городской библиотеке № 3. Его посвятили 80-летнему юбилею создания художественного полотна.
«Центральный сюжет картины посвящен всем матерям, потерявшим своих сыновей в жерновах войны. Картина по праву считается одной из самых ярких и значительных работ в творчестве Федора Богородского», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.
Программа, в рамках которой прошла встреча, действует под лозунгом «Успех в единстве поколений».
«Эту программу реализуют в Химках больше года. За все время для горожан провели свыше 1400 историко-патриотических активностей. Главная цель — сохранить историческую память для передачи будущим поколениям», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.
О разнообразии форматов мероприятий рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева. По ее словам, в городе проводятся фестивали, кинопоказы, мастер-классы, лекции и многое другое.