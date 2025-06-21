Жителям Химок рассказали о советском военачальнике Федоре Толбухине

Мероприятие организовали для работников местного предприятия, где рассказали о ключевых сражениях под командованием легендарного полководца. Участие в беседе приняли депутаты и историки, подчеркнувшие значение таких встреч для сохранения памяти о героях войны.

На одном из предприятий Химок состоялась встреча, посвященная Федору Толбухину — советскому военачальнику, Герою Советского Союза. Особое внимание уделили его подходу к ведению боевых действий: он делал ставку не на численное превосходство, а на тактическое мастерство.

Докладчица Ирэн Зимоглядова подробно разобрала биографию маршала, его роль в Великой Отечественной войне и наиболее значимые операции.

«Федор Толбухин — один из выдающихся советских полководцев Великой Отечественной войны. Под его командованием войска одержали ключевые победы на Южном фронте, в частности, освобождение Крыма и выход к Дунаю. Его стратегическое мышление и умение быстро принимать решения спасли тысячи жизней и ускорили завершение войны. Толбухин доказал, что не численность, а грамотное руководство и храбрость определяют исход сражения», — подчеркнул муниципальный депутат Артур Каримов.

Еще одна лекция прошла в Старых Химках, где депутат Надежда Смирнова и участники говорили о важности патриотического воспитания. Особый акцент сделали на передаче исторической памяти молодежи и уважении к подвигам ветеранов.

«Такие имена, как Федор Иванович Толбухин, должны звучать в памяти народа. Именно через такие мероприятия мы сохраняем связь поколений и формируем чувство гордости за историю нашей страны», — заявила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Депутат Юлия Мамай напомнила, что подробная информация о маршале Толбухине размещена на сайте Музея Победы. Кроме того, в Химках работает виртуальный музей himkipobeda.ru, где собраны данные о ветеранах, архивные документы и карты военных операций.