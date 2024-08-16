Жителям Химок рассказали о советском конструкторе Сергее Крюкове

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Лекцию о жизни и достижениях главного конструктора научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина Сергея Крюкова провели для жителей городского округа Химки. Патриотическое мероприятие организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор».

Сергея Крюкова удостоили звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полета Юрия Гагарина в космос. Конструктор участвовал в проектировании отечественного стратегического ракетного оружия. Рассказал о жизни советского инженера ветеран боевых действий Юрий Карпунов.

Напомним, что в Химках реализуется патриотический проект, в рамках которого провели уже более 150 интересных мероприятий.

«Проект „Химки. Успех в единстве поколений“ — замечательная возможность познакомить наше подрастающее поколение с историей, и самим вспомнить события прошлых лет», — поделился депутат Владимир Харитонов.

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