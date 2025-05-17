В Химках прошла лекция, в рамках которой жителям рассказали о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году. Почетным гостем стал ветеран боевых действий, участник линии соприкосновения Сватово — Кременная в 2022-2023 годах, рядовой в отставке Владимир Коннов.

Лекцию прослушали члены клуба «Активное долголетие», школьники и муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Участникам встречи рассказали о политических предпосылках, которые предшествовали голосованию на юго-востоке Украины. Весной 2014 года, после переворота в Киеве, в ряде регионов начались массовые протесты против новой власти. Жители Донецкой и Луганской областей, обеспокоенные нарушением своих прав, атакой на русскоязычное население и ростом националистических настроений, выступили за проведение референдума о самоопределении», — рассказал Валентин Герасимов.

Перед слушателями выступил почетный гость ветеран боевых действий, участник линии соприкосновения Сватово-Кременная в 2022–2023 годах, рядовой в отставке Владимир Коннов. Он напомнил, что 11 мая 2014 года народ Донбасса проголосовал за государственную самостоятельность, несмотря на угрозу со стороны киевских властей. Идею на референдуме поддержали 89,7% пришедших жителей Донбасса и 96,2% человек в Луганске. В тот момент в регионе началась новая глава, наполненная борьбой за право говорить на своем языке, сохранять свою культуру и жить по своим законам.

«Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и угрозами, когда наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции, особенно важно сохранять историческую правду, воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к подвигу предков», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что ее цель — сплотить людей разных возрастов вокруг любви к Родине, к своему городу, почитания истории и культурного наследия своей страны.