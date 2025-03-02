Жителям Химок рассказали о развитии предприятий ракетно-космической отрасли

В Химках провели серию мероприятий, приуроченных к 33-летию со дня создания Российского космического агентства. Жителям рассказали о развитии предприятий ракетно-космической отрасли в муниципалитете.

Одно из мероприятий прошло в Доме культуры «Контакт». Слушателям рассказали о деятельности научно-производственного объединения имени Лавочкина — одного из ключевых предприятий, входящих в состав Российского космического агентства. Лекцию также услышали заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев и муниципальный депутат Галина Болотова.

«На сегодняшний день НПО имени Лавочкина продолжает оставаться одним из ключевых участников реализации российских космических программ. Предприятие активно участвует в разработке новых технологий и оборудования для исследования дальнего космоса, включая проекты по изучению астероидов и комет. Этим невозможно не гордиться», — подчеркнула Галина Болотова.

Еще одна тематическая лекция прошла в аэрокосмическом лицее. Оба мероприятия провели под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее» в рамках патриотического движения.

«С начала июля прошлого года в Химках реализуют общественную программу. Она направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени, а также на формирование и поддержание интереса населения к нашей истории», — подчеркнул Александр Васильев.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что в Химках проводят различные историко-патриотические активности — мастер-классы, лекции и встречи с участниками спецоперации. Вместе с жителями в них принимают участие народные избранники, в том числе Алина Шалимова и Ольга Игнатьева.