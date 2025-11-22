Жителям Химок рассказали о работе коммунальных служб в нестабильную погоду

Заморозки и потепления чередуются в этом ноябре в Химках. Поэтому коммунальщики работают в особом режиме.

Специалисты отмечают, что такая переменчивая погода создает дополнительную нагрузку на системы теплоснабжения, даже если они прошли все летние проверки. Из-за этого повышается вероятность аварий.

Именно поэтому диспетчеры заранее регулируют температуру теплоносителя. Также рабочие ежедневно совершают обходы магистральных сетей, чтобы выявить подозрительные участки.

Если они обнаруживают проседание асфальта, влажные пятна или пар или локально нагретые зоны на дороге, то оперативно реагируют. Далее участок изолируют и начинают восстановительные работы.

Жителям напоминают, что, если они заметят парение или влагу на поверхности дороги, об этом нужно сообщить по телефону 8 (495) 225-14-77 доб. 2.