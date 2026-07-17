Жителям Химок рассказали о популярных локациях для фотосессий

В городском округе Химки есть несколько мест, которые особенно полюбились местным жителям для фотосессий. Эти локации не только красивы, но и предлагают уникальные возможности для создания запоминающихся снимков.

Первое место в рейтинге — обновленная зона отдыха в парке имени Льва Толстого. Горожане ценят это место за его умиротворяющую атмосферу. Снимки на фоне водной глади канала имени Москвы получаются особенно кинематографичными. Здесь можно провести романтический вечер, наблюдая за проходящими теплоходами.

Второе место занимает площадь на улице Московской. Бронзовый фонтан добавляет кадрам динамики, а памятник святым Петру и Февронии Муромским делает их символичными. Дополнительным бонусом служит «Скамья примирения», расположенная у здания администрации.

Третье место — заповедный уголок в парке «Дубки». Это место создает почти мистическую атмосферу с его причудливыми скульптурами и зеркальной гладью старого пруда. Неудивительно, что сюда часто приезжают молодожены.

Четвертое место досталось скверу «Химкинский Арбат». Это пространство подходит для всех, кто хочет подчеркнуть связь с родным городом. Здесь можно найти огромное граффити с совами, стильные зеленые композиции и надпись «Химки».

Замыкает пятерку мост через реку Грачевку в районе Новокуркинского шоссе. По легенде, если двое влюбленных встретятся ровно посередине моста, их союз будет долгим и счастливым.