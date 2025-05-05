Жителям Химок рассказали о подвиге советского солдата Николая Масалова

Патриотическое мероприятие провели в детском саду «Кораблик» в Химках. Участникам встречи рассказали, о героизме Николая Масалова во время Великой Отечественной войны.

Присутствующим рассказали, что советский солдат спас трехлетнюю немецкую девочку, которая во время штурма Берлина оказалась на линии огня. Спустя пять дней после подвига герой умер в госпитале от полученных в бою ран. Открытый урок истории был приурочен к годовщине описанных событий.

«Николай Масалов показал образец мужества и стойкости», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Мероприятие стало частью масштабного патриотического проекта, который уже более полугода реализуется в Химках под лозунгом «Успех V единстве поколений». Его главная цель сохранить историческую память, традиции и культуру нашей страны.