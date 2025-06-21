Жителям Химок рассказали о подвиге партизана Лени Голикова

В Химках провели кинолекторий о подвигах партизана-разведчика Лени Голикова ко дню его рождения. Гости прослушали презентацию, а после прошла церемония вручения партийных билетов «Единой России».

В мероприятии принял участие муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Важно, чтобы дети с малых лет знали имена настоящих героев. История Лени Голикова помогает им понять, что такое смелость, дружба и любовь к Родине», — сказал депутат.

Гостям прочитали лекцию о Лене Голикове, а после прошло вручение благодарственных писем и партийных билетов «Единой России».

«Сила нашего народа — в уважении к тем, кто был до нас. Когда взрослые и дети вместе вспоминают подвиги героев, это не просто урок истории, а живая связь поколений», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В Химках почти год реализуют масштабную патриотическую программу. В ее рамках прошли свыше 1200 мероприятий — уроки мужества, встречи с ветеранами, акции памяти и различные семейные инициативы.