Жителям Химок рассказали о подвигах космонавта Андриана Николаева

В Химках на базе лицея № 15 провели патриотическую встречу в честь космонавта Андриана Николаева. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в округе с прошлого года.

На встречу пригласили почетных гостей — майора сухопутных войск Сергея Вересняка и муниципального депутата Юлию Мамай. В рамках встречи воспитанники военно-патриотического клуба «Сова» показали элементы рукопашного боя и выполнили нормативы по неполной разборке и сборке автомата.

«Андриан Николаев действительно великий космонавт. Он провел в космосе почти сутки и впервые вместе с Алексеем Леоновым совершил выход в открытый космос. Его подвиг стал знаковым событием для страны и символом советской космонавтики», — поделилась депутат Юлия Мамай.

Как отметил народный избранник Евгений Иноземцев, ключевая цель таких мероприятий — укрепление связи между разными поколениями на основе общих ценностей: любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.