Жителям Химок рассказали о подвигах бойцов Великой Отечественной войны

Литературный вечер ко дню начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву 1941 года прошел в Химках. Жители собрались в театре «Наш дом», чтобы послушать о подвигах солдат-красноармейцев.

На патриотическом мероприятии выступила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

«В этот важный для нашей страны день началось контрнаступление советской армии против немецко-фашистских войск в битве за Москву. В результате мы смогли остановить врага, а затем нанесли ему крупное поражение», — отметила она.

Гости вечера прослушали литературные отрывки и стихи о любви к родине, которые написали поэты-патриоты.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк напомнил, что в этом году в муниципалитете реализуют масштабный патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Для жителей округа организуют кинопоказы, мастер-классы, открытые уроки истории, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.

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