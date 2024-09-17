Жителям Химок рассказали о Куликовской битве

Просветительную лекцию прочтут для учащихся лицея № 7. Мероприятие, посвященное Дню победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, пройдет 19 сентября в 11:00.

Учитель истории Владимир Данилин расскажет жителям Химок о ходе битвы и героях сражения.

«Эта битва, вошедшая в историю как Мамаево побоище, ознаменовала начало освобождения Руси от монголо-татарского ига и продемонстрировала силу и единство русского народа», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» формирует у подрастающего поколения Химок патриотизм. Подобные мероприятия в округе проводят регулярно.

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