Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы
Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».
Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.
«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.
«Любовь к Родине и готовность ее защищать — вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.