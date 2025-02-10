Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы

Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».

Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.

«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», — сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.

«Любовь к Родине и готовность ее защищать — вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.