Жителям Химок рассказали о городах воинской славы — Мелитополе и Мариуполе

Патриотическое мероприятие посвятили очередной годовщине присвоения почетного звания «Город воинской славы» городам Мариуполь и Мелитополь в 2022 году. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» собрались жителей разных поколений.

Гостям напомнили об истории городов, которые в условиях непростых испытаний проявили несгибаемую волю, стойкость и мужество. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что Мариуполь и Мелитополь стали символами непоколебимого духа и верности Отчизне, показав всему миру пример истинного героизма и стойкости в борьбе за справедливость. «Их история вдохновляет нас и напоминает о величии русского духа», — сказала Екатерина Калюжная.

Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что такие мероприятия имеют огромное значение для воспитания подрастающего поколения.

«Через такие встречи мы формируем в сердцах юных химчан чувство гордости за свою страну, понимание ценности мира и готовности защищать ее интересы. Мы передаем им не только знания о героизме, но и воспитываем преданность и любовь к Родине, что является фундаментом для будущего поколения сильных и ответственных граждан», — подчеркнул Глеб Демченко.

Депутат Татьяна Кавторева напомнила, что в Химках ежедневно проводятся десятки патриотических мероприятий: мастер-классы, концертные программы, спортивные активности, часы памяти и встречи с участниками СВО.