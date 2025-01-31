Жителям Химок рассказали о достижениях российской авиации

Мероприятие, приуроченное к дате первого полета российского истребителя пятого поколения Су–57, провели в школе «Наследие» городского округа Химки. Присутствующим показали тематическое кино и рассказали об особенностях самолета.

Гостями познавательной программы стали ученики, их родители и педагоги школы. Особенно интересно присутствующим было узнать о том, как создавали легендарный Су–57, который открыл новую эру в истории отечественной авиации.

«Уверен, что это мероприятие вызвало большой интерес у зрителей и помогло им лучше понять, насколько важен технический прогресс для нашей страны», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Мероприятие провели в рамках муниципальной патриотической программы, главная цель которой объединить разные поколения жителей вокруг ключевых ценностей: любви к Родине и своему городу.