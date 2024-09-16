Жителям Химок рассказали о достижениях авиаконструктора Семена Лавочкина

Семен Лавочкин — ведущий советский инженер. Среди его легендарных разработок: истребители Ла-5 и Ла-7, которые помогли победить фашизм в годы Великой Отечественной войны. Одно из научно-производственных объединений, расположенных в городском округе Химки, носит имя авиаконструктора.

«Самолеты военного времени, созданные под руководством Лавочкина, стали настоящей грозой для немецкой авиации, а после войны он продолжил свою работу, внеся значительный вклад в развитие ракетной техники», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Знание истории, гордость за достижения своей страны и готовность внести свой вклад в ее развитие и защиту — вот те качества, которые необходимо воспитывать в подрастающем поколении. Именно этому способствует знакомство с жизнью и подвигами таких выдающихся людей, как Семен Алексеевич Лавочкин», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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