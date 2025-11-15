Жителям Химок рассказали о «Дороге жизни» во время блокады Ленинграда

В Химках провели встречу, посвященную «Дороге жизни». Слушатели узнали, что этот единственный маршрут связывал блокадный Ленинград с другими частями СССР в годы Великой Отечественной войны.

Встречу провели на одном из городских предприятий.

«Сегодня мы не просто вспоминаем события тех — мы отдаем дань мужеству людей, которые ценой собственной жизни спасали целый город. Чем больше мы узнаем о подвиге ленинградцев, тем глубже понимаем, что их стойкость — ориентир для каждого из нас сегодня», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

«Дорога жизни» позволила Ленинграду выстоять в блокаде, которая длилась 872 дня.

«Сохранение исторической памяти — это не просто уважение к прошлому, но и важный инструмент формирования гражданской ответственности. Только сохраняя правду о тех событиях, общество способно противостоять искажению фактов и укреплять взаимное доверие. Память о блокаде напоминает о цене мира и необходимости бережно относиться к историческому наследию», — прокомментировала депутат Юлия Ишкова.

Муниципальный депутат в Химках Галина Болотова отметила, что такие встречи проводят благодаря патриотической программе «Успех в единстве поколений».