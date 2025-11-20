Жителям Химок рассказали о «Дороге жизни» в Ленинграде

В Химках состоялось памятное мероприятие, посвященное «Дороге жизни» — единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград с большой землей в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Собравшимся рассказали об истории создания ледовой трассы и ее значении для спасения жителей осажденного города.

«Это не просто путь через лед и снег, а символ несгибаемой силы народа, который даже в самые темные времена находил свет надежды. Сегодня, отдавая дань памяти, мы вновь убеждаемся, что мужество и единство способны преодолеть любые преграды», – подчеркнула депутат Галина Болотова.

В рамках мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению бумажных ласточек — символа надежды блокадного Ленинграда. Участники освоили технику оригами, создавая белых птиц как дань памяти защитникам и жителям осажденного города.

«События тех лет напоминают нам: стойкость, вера и взаимопомощь – ценности, которые и сегодня служат фундаментом нашего общества. Почитая историю, мы укрепляем связь поколений и бережем то, что досталось нам такой высокой ценой», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Как сообщила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, подобные встречи стали возможны благодаря реализации в Химках масштабной программы патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.