Жителям Химок рассказали историю первой военной награды

В картинной галерее имени Горшина 21 мая прошел творческий вечер «Первая награда Победы», посвященный учреждению ордена Отечественной войны. Среди гостей также были краеведы и почетные гости.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что этот орден — символ признания величайшего героизма народа в самый драматичный период истории. Его учреждение стало актом благодарности тем, кто первым принял удар врага. По его словам, важно знать историю каждого такого символа, ведь в них зашифрован код национальной гордости и воли к победе.

Участники познакомились с выставкой «Путь к Победе», где представлены свидетельства военных лет. Особое внимание привлек детальный макет ордена из собрания Музея Победы в Москве. Эксперты рассказали о символике дизайна награды и о том, за какие заслуги ее вручали.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что сегодня, когда военнослужащие снова защищают Родину, преемственность поколений ощущается особенно остро. Современные герои равняются на тех, кто получал первые награды в военные годы. Воспитание патриотизма через живые примеры делает народ единым и непобедимым.

Депутат Наталья Каныгина добавила, что такие встречи объединяют разные поколения вокруг любви к России, гордости за свой город и уважения к истории. Мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической работы, которая ежедневно ведется в округе.